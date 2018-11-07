20:32 07.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин создал Фонд развития инноваций

Кабинет министров Украины в среду, 7 ноября, создал Фонд развития инноваций.

Кабмин создал Фонд развития инноваций

При этом в государственном бюджете на 2018 год уже предусмотрено на обеспечение функционирования Фонда 50 миллионов гривен, а его распорядителем назначен госфиндепартамент секретариата Кабмина.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, фонд должен обеспечить стимулирование инновационной деятельности в Украине, коммерциализацию результатов научно-технических разработок, выход на рынок новых товаров и услуг, обеспечит предоставление финансовой поддержки инновационным компаниям и проектам, а также будет способствовать поиску и привлечению инвестиций в такие проекты.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал запуск Фонда развития инноваций в июле 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2016 года представители инвестиционного и IT-рынков обратились к президенту Украины Петру Порошенко за поддержкой государством идеи создания "фонда фондов" для инвестирования в существующие и новообразованные венчурные фонды и IT-стартапы.


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