11:19 07.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин расширил список дотаций и субсидий для фермеров

В среду, 7 ноября, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, гарантирующий субсидии для новых фермерских хозяйств в размере 3 тыс. гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики.

Кабмин расширил список дотаций и субсидий для фермеров

По словам министра аграрной политики Виктора Шеремета, Минагрополитики совместно с профильными фермерскими представительствами разработали ряд инноваций и изменений, которые облегчат доступ фермеров к финансовым ресурсам.

Теперь минимальный размер субсидии составит 60 тыс. гривен на одно фермерское хозяйство. Помимо этого, бюджетная субсидия будет выдаваться из расчета на каждого члена фермерского хозяйства в размере 5,5 прожиточных минимумов (до 30 тыс. гривен на одно фермерское хозяйство).

Как сообщал "УРА-Информ",   Кабмин планирует создать Фонд развития инноваций. О фонде чиновникам расскажет первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.


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