Кабмин расширил список дотаций и субсидий для фермеров

По словам министра аграрной политики Виктора Шеремета, Минагрополитики совместно с профильными фермерскими представительствами разработали ряд инноваций и изменений, которые облегчат доступ фермеров к финансовым ресурсам.

Теперь минимальный размер субсидии составит 60 тыс. гривен на одно фермерское хозяйство. Помимо этого, бюджетная субсидия будет выдаваться из расчета на каждого члена фермерского хозяйства в размере 5,5 прожиточных минимумов (до 30 тыс. гривен на одно фермерское хозяйство).

Как сообщал "УРА-Информ", Кабмин планирует создать Фонд развития инноваций. О фонде чиновникам расскажет первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.