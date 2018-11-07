11:33 07.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Южанина рассказала новые правила растаможки авто

Законопроект о новых правилах растаможки авто на европейских номерах № 8487 парламент может рассмотреть в четверг.

Южанина рассказала новые правила растаможки авто

Он предусматривает возможность оплаты половины ставки акцизного налога в течение первых двух месяцев с начала действия новых норм и 3/4 новой ставки - в течение третьего месяца. Об этом в среду, 7 ноября, в кулуарах рассказала журналистам глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, к ставкам налога добавляется коэффициент 0,5. Это означает, что человек, который на самом деле хочет и думал растамаживать машину и уплачивать платежи, они смогут заплатить лишь половину ставки.

На заседании комитета всем было понятно, что это наибольшее, что можно сделать для установления новых ставок акцизного налога, - еще раз их изменить и поставить коэффициент 0,5 для того, чтобы ускорить растаможку, - пояснила Южанина, уточнив, что всего на растаможку дается 180 дней. В течение 60 дней будет действовать коэффициент 0,5, а в течение третьего месяца - 0,75.

Она также допустила, что законопроекты № 8487 и № 8488 о растаможке авто на еврономерах и санкции за нерастаможенные машины уже завтра рассмотрят в парламенте если сейчас успеют полностью распечатать таблицы, которые в ближайшее время появятся в отформатированном виде.

Напомним, накануне комитет Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня водители "евроблях" устроили массовую акцию протеста, перекрыв движение в правительственном квартале Киева.


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