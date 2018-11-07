09:53 07.11.2018 | Экономика | Новости
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Иранские банки отключили от международной платежной системы

Банки Ирана лишились возможности совершать международные операции с помощью платежной системы SWIFT.
Иранские банки отключили от международной платежной системы

Об этом уведомила пресс-служба общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи.

С этого момента банки, которые отключены от системы, не смогут проводить международные платежные операции. В связи с отключением от системы, могут возникнуть проблемы и с проведением внутренних операций, которые во многих странах осуществляются в формате SWIFT.

В SWIFT заявили, что решение было принято ради сохранения стабильности международной банковской системы.

Список банков, которые были отключены от платежной системы, пока уточняется.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", администрация президента США Дональда Трампа возобновила все санкции против Ирана. Это самый жесткий режим санкций, который когда-либо применялся против Тегерана.  


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