07:59 07.11.2018 | Экономика | Новости
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Госдеп намерен ввести новые санкции против России

Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России.

Госдеп намерен ввести новые санкции против России

Санкционные меры могут быть введены, поскольку США не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери. Об этом во вторник вечером, 6 ноября, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

По ее словам, Конгрессу США было сообщено, что подтверждений того, что Российская Федерация соблюдала условия, установленные Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года нет.

Госдепартамент США намерен действовать в соответствии с положениями упомянутого Закона, который регулирует применение дополнительных санкций.

Напомним, первый пакет санкций против России за применение отравляющего вещества "Новичок" в Великобритании США ввели в августе 2018 года. В частности был введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Следующие санкции были обещаны через три месяца, если РФ не предоставит гарантий неприменения химоружия.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2018 года Государственный департамент США внес в черный список 33 российских чиновника, которые действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России.


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