Глава МВФ назвала главную угрозу мировой экономики

Об этом глава фонда сообщила в интервью западным СМИ.

По мнению Лагард, главная угроза на сегодня — это торговые споры, которые ведут между собой государства. В последнее время торговая война разгорается с большой силой, ставя под угрозу экономику всего мира. В частности, она отметила, что в последнее время "взаимными ударами" обмениваются Китай и Соединенные Штаты, а "под раздачу" попадает Европейский союз.



Угрозой "номер два" директор Международного фонда считает монетарную политику некоторых участников мировой экономики, а также то влияние, которое она осуществляет на финансовый рынок.

Третьей угрозой, по мнению Лагард, является сильная уязвимость государств, которые развиваются. Они слишком сильно страдают от всех вышеперечисленных факторов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", по мнению Лагард, мир находится на пороге глобального финансового кризиса.