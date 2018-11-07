Доллар в среду в обменниках потерял три копейки

Наличный евро наоборот набрал три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,08 гривен, а евро можно купить по 32,21 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 28,06, продажи 27,98 - 29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,87, продажи - 28,08 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,30 - 32,10, продажи 31,95 - 33,24 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,76, продажи - 32,21 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,21, продажи - 4,19 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90, продажи 4,30 гривен за 10 рублей.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 6 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на пять копеек. Наличный евро потерял десять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,11 гривен, а евро можно было купить по 32,18 гривен.