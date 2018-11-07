22:32 07.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Депутатам предлагают отменить повышение зарплат судьям

Верховной Раде Украины предлагают исключить из Законы нормы о повышении должностных окладов для судей.

Депутатам предлагают отменить повышение зарплат судьям

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте еще 1 ноября. Документ в среду, 7 ноября, опубликован на сайте Рады.

Он, в частности, предусматривает исключить из Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" норму, согласно которой с 1 января 2019 года должностные оклады для судьи местного суда будут рассчитываться в размере 25 прожиточных минимумов и для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.

Таким образом, если законопроект будет принят, размер должностных окладов составит для судьи местного суда 20 прожиточных минимумов и для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

При этом в пояснительной записке к документу сказано, что реализация законопроекта позволит сэкономить 2,8 миллиардов гривен, которые можно будет направить на социальные нужны, развития регионов и укрепления обороноспособности страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, судьи Высшего антикоррупционного суда будут получать заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч гривен ежемесячно. При этом размер должностных окладов и размер судейского вознаграждения в ВАКС определен в законе "О судоустройстве и статусе судей".


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