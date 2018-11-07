Аукцион по продаже судна "Норд" был сорван

Информация об этом появилась в системе электронного аукицона OpenMarket.

Аукцион был назначен на сегодня, 7 ноября. Судно оценивалось в 1 626 181 грн. Один шаг аукциона должен был составить 16 261 грн. Всего было зарегистрировано 12 заявок от участников аукциона, однако все они были отклонены, поэтому торги не состоялись. Причина такого решения не разглашается.

На сайте торгов также опубликованы характеристики лота: рыболовное судно "Норд", средний черноморский сейнер, построенный в Азове в 1989 году, основной материал - сталь.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", судно было передано на аукцион от Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.