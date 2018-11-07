09:14 07.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Арестованное судно "Норд" планируют продать с аукциона

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" решило продать арестованное российское судно "Норд".

Арестованное судно

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Известно, что стартовая цена  судна 1 626 181 гривна.

К слову, судно построено в 1989 году в городе Азове Ростовской области. Длина судна составляет  - 23,6 метра , ширина - 6,5 метров, мощность главного двигателя - 165 кВт, вместимость - 32 тонны.

Отметим, что судно было задержано около берегов Крывма еще 30 марта.  В скором времени российское судно "Норд" было передано в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Данное управление, в свою очередь, дало разрешения на продажу судна.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", капитан российского сейнера "Норд", члены экипажа которого сегодня вернулись домой в оккупированный Крым, сейчас находится в Украине.


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