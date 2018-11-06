В Украине вырос процент возмещения НДС

Об этом сообщил и.о. главы ДФС Олександр Власов.

По его словам, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сумма возмещения выросла на 11% .

“Мы фиксируем рост заявок на возмещение НДС из бюджета. Так, в 2018 году количество плательщиков, которые заявили о возмещении этого налога, составило более 5 тыс. человек. Это почти на тысячу заявлений больше, чем в прошлом году”, - рассказал Власов.

Также среднемесячная заявка к возмещению НДС в 2018 выросла почти на 20%.

Стоит отметить, что возмещение налога на добавленную стоимость осуществляется прозрачно, ведь электронная система не позволяет осуществлять любые махинации. Более 85% заявленных к возврату сумм возмещаются в течение месяца по результатам камеральных проверок.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в сентябре бизнесу было возмещено на 9,3% больше НДС чем в аналогичном периоде прошлого года.