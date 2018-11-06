09:32 06.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В следующем года на украинское кино будет выделено миллиард гривен, - Гройсман

В следующем году Кабинет министров выделит миллиард гривен на поддержку украинского кинематографа.

В следующем года на украинское кино будет выделено миллиард гривен, - Гройсман

Деньги будут выделены из государственного бюджета. Об этом во вторник утром, 6 ноября, на своей страничке в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также отметил, что украинский киноматограф становится все более популярнее. В 2018-м завершены съемки 29 лент, а год еще даже не закончился.

Чтобы темпы съемок наших фильмов не снижались, на следующий год мы выделяем миллиард на поддержку кинематографа, - пообещал глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, фильм режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" прошел квалификацию на участие в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" американской кинопремии "Оскар". Сценарий ленты основан на документальных материалах

В этом году на Оскар также претендуют 87 стран.


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