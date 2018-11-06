Сумму пособия по безработице планируют повысить

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

На данный момент пособие по безработице становит 7108 гривен, то есть четыре прожиточных минимума. Однако после индексации эта сумма вырастет до 7412 гривен.

Как известно, в марте 2019 года Кабмин планирует перечислить все выплаты с учетом роста зарплат и инфляции.

К слову, ранее генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский сообщил, что сократить расходы на доставку пенсий до нуля за пять лет, возможно, если украинский парламент примет законопроект №6601, который предоставит оператору почтовой связи право предоставлять финансовые услуги, а также право сотрудничества с частными компаниями.

Напомнми, как сообщал "УРА-Информ", для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет не менее 6 месяцев сумм социального страхования составит 1630 гривен.