08:57 06.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Сумму пособия по безработице планируют повысить

В Украине с первого декабря вслед за ростом прожиточного минимума возрастет максимальный размер пособия по безработице.

Сумму пособия по безработице планируют повысить

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

На данный момент пособие по безработице становит 7108 гривен, то есть четыре прожиточных минимума. Однако после индексации эта сумма вырастет до 7412 гривен.

Как известно, в марте 2019 года Кабмин планирует перечислить все выплаты с учетом роста зарплат и инфляции.

К слову, ранее генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский сообщил, что сократить расходы на доставку пенсий до нуля за пять лет, возможно, если украинский парламент примет законопроект №6601, который предоставит оператору почтовой связи право предоставлять финансовые услуги, а также право сотрудничества с частными компаниями.

Напомнми, как сообщал "УРА-Информ",  для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет не менее 6 месяцев  сумм социального страхования составит 1630 гривен.


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