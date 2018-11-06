11:58 06.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100207243:Polishuk

Субсидия назначается с момента подачи заявления - Минсоцполитики

Субсидия назначается с момента оформления заявления в управлении социальной защиты населения.

Субсидия назначается с момента подачи заявления - Минсоцполитики

Перерасчет будет осуществлен с месяца назначения жилищной субсидии. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

При этом в ведомстве отметили, что если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства будет начислена и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантов - на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

Вместе с тем в министерства рекомендует людям оплачивать свой обязательный платеж, тот который им было рассчитан к уплате за воду, свет и газ в сентябре этого года, пояснив, что задержки в основном возникают из-за несвоевременного представления местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечне жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе.

Управление социальной защиты населения прорабатывают за неделю более ста тысяч заявлений, - подчеркнули в Минсоцполитики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство социальной политики Украины дало разъяснение, как будут начисляться субсидии после подорожания газа.

По данным ведомства, украинцы, которые получают субсидию, будут платить столько же, как и в прошлом году. Ее выплата зависит от двух факторов - размера тарифа и от доходов граждан.


Поделиться
Читайте также:
 
Доллар во вторник в обменниках потерял пять копеек Лидер группы Dzidzio попал в ДТП Депутаты вызвали для отчета в Раде представителей МВД и ГПУ Светлана Лобода планирует концертный тур по Германии
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив