Субсидия назначается с момента подачи заявления - Минсоцполитики

Перерасчет будет осуществлен с месяца назначения жилищной субсидии. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

При этом в ведомстве отметили, что если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства будет начислена и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантов - на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

Вместе с тем в министерства рекомендует людям оплачивать свой обязательный платеж, тот который им было рассчитан к уплате за воду, свет и газ в сентябре этого года, пояснив, что задержки в основном возникают из-за несвоевременного представления местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечне жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе.

Управление социальной защиты населения прорабатывают за неделю более ста тысяч заявлений, - подчеркнули в Минсоцполитики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство социальной политики Украины дало разъяснение, как будут начисляться субсидии после подорожания газа.

По данным ведомства, украинцы, которые получают субсидию, будут платить столько же, как и в прошлом году. Ее выплата зависит от двух факторов - размера тарифа и от доходов граждан.