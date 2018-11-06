Слишком быстрые темпы роста зарплат могут ускорить давление на инфляцию, - НБУ

В свою очередь это приводит к сохранению давления на инфляцию. Такое мнение в понедельник, 5 ноября, во время дискуссии высказали члены комитета по монетарной политике относительно уровня учетной ставки.

В комитете также напомнили, что правление НБУ оставило учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых, а сегодня во время дискуссии о дальнейшем повышении ставки, пятеро из десяти членов комитета выразили мнение о необходимости в дальнейшем повысить ее до 18,5%.

Аргументируя свою позицию, члены КМП отметили, что дальнейшее ужесточение монетарной политики необходимо для нивелирования влияния на динамику инфляции в среднесрочной перспективе. Увеличение доходов населения вследствие повышения заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за рубежа стимулирует оживление частного потребления, что приведет к сохранению фундаментального давления на инфляцию, - подчеркнули в комитете, добавив, что для нивелирования влияния этого фактора необходимо придать дополнительный импульс для переориентации потребления на сбережения.

В то же время некоторые другие члены комитета считают, что нынешний уровень учетной ставки достаточен чтобы инфляция продолжила снижаться. Кроме того, по их мнению, сохранение учетной ставки на текущем уровне позволяет удержать баланс между целями в отношении стабильности и экономического роста, считают в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года. Как сообщает пресс-служба НБУ, правление Национального банка Украины считает, что текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2020 году.