Профильный комитет рекомендовал депутатам принять законопроекты о "Евробляхах"

Члены комитета считают, что законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" №8487, а также проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" №8488 можно вынести на рассмотрение народным депутатам.

При этом глава комитета Нины Южаниной отметила, что законопроекты поддержаны с изменениями и поправками комитета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховный суд Украины признал законным пользование собственным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме транзита. Таким образом, Верховный суд встал на сторону гражданина Украины Михаила Козинца, который судился с таможней. В частности, он требовал отменить постановление о штрафе на 8,5 тыс. гривен из-за нарушения таможенных правил.