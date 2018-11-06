21:15 06.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет рекомендовал депутатам принять законопроекты о "Евробляхах"

Профильный комитет парламента по вопросам налоговой и таможенной политики во вторник, 6 ноября, рекомендует Верховной раде Украины рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией.

Профильный комитет рекомендовал депутатам принять законопроекты о

Члены комитета считают, что законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" №8487, а также проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" №8488 можно вынести на рассмотрение народным депутатам.

При этом глава комитета Нины Южаниной отметила, что законопроекты поддержаны с изменениями и поправками комитета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховный суд Украины признал законным пользование собственным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме транзита. Таким образом, Верховный суд встал на сторону гражданина Украины Михаила Козинца, который судился с таможней. В частности, он требовал отменить постановление о штрафе на 8,5 тыс. гривен из-за нарушения таможенных правил.


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