НБУ выпустил памятную монету на честь украинского писателя - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Известно что монета, сделана из нейзильбера, в состав которого входит сплав меди, никеля и цинка. Монета выпущена тиражом 35 тыс. шт. А ее розничная цена составляет 40 грн.

На одной стороне монеты размещены малый Государственный Герб Украины, а также портрет Ивана Нечуй-Левицкого, рядом с которым - стилизованный зонт, который являлся его неизменным атрибутом.

На обратной стороне монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: дерево жизни, по обе стороны от него расположены кувшины, из которых льется вода, что подпитывает дерево.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НБУ ввел в обращение памятную монету "День украинского добровольца".