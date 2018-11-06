12:33 06.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ выпустил памятную монету на честь украинского писателя - ФОТО

Сегодня, 6 ноября, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету в честь украинского писателя, переводчика и педагога Ивана Нечуй-Левицкого.

НБУ выпустил памятную монету на честь украинского писателя - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Известно что монета, сделана из нейзильбера, в состав которого входит сплав меди, никеля и цинка. Монета выпущена тиражом 35 тыс. шт.  А ее розничная цена составляет 40 грн.

На одной стороне монеты размещены малый Государственный Герб Украины, а также портрет Ивана Нечуй-Левицкого, рядом с которым - стилизованный зонт, который являлся его неизменным атрибутом.

На обратной стороне монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: дерево жизни, по обе стороны от него расположены кувшины, из которых льется вода, что подпитывает дерево.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НБУ ввел в обращение памятную монету "День украинского добровольца".


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