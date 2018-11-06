07:00 06.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на вторник немного понял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 6 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на вторник немного понял курс гривны

100 долл - 2801,5313 грн;

100 евро - 3185,3411 грн.

При этом регулятор установил на 6 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1109.318282;

Серебро - 13.348571;

Платина - 780.017574;

Палладий - 1003.394443.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 ноября, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2813,2823 грн;

100 евро - 3211,9244 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.

Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.


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