Итоговое соглашение по Brexit готово на 95%, - Мэй

Власти Соединенного Королевства стремятся к быстрому продвижению вперед в вопросе согласования сделки по Brexit. Обе стороны переговоров прилагают максимум усилий для того, чтобы достичь итогового соглашения.

Об этом в понедельник вечером, 5 ноября, в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Вместе с тем, по ее словам, она уверена, что решение по режиму поддержки сохранения Ольстера в составе общего рынка ЕС может быть найдено.

В свою очередь, Курц заявил, что в качестве страны - председателя ЕС Австрия готова оказывать и Лондону, и Брюсселю содействие на пути скорейшего заключения окончательной сделки по Brexit.

Напоминаем, как сообщал УРА-Информ, один из ключевых спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, британский предприниматель Аррон Бэнкс отверг информацию о том, что организованная им перед референдумом по Brexit агитационная программа Leave.EU финансировалась из России.