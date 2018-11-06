Доллар во вторник в обменниках потерял пять копеек

Наличный евро потерял десять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,11 гривен, а евро можно купить по 32,18 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,20 - 28,08, продажи 28,03 - 29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,90, продажи - 28,11 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,10 - 32,05, продажи 31,99 - 33,18 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,72, продажи - 32,18 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,21, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90, продажи 4,30 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 5 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на три копейки. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,16 гривен, а евро можно было купить по 32,28 гривен.