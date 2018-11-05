За украинской приватизацией будут присматривать немецкие эксперты

Об этом заявил министр Кабмина Александр Саенко.

В ходе беседы чиновники договорились о наличии отдельного эксперта от Германии, который будет работать с рабочей группой по вопросам приватизации.

Также было отмечено, что украинское государство впервые основательно подошла к процессу подготовки к приватизации крупных объектов.

“Мы ставим консультантов (инвестиционных советников) для подготовки каждого предприятия к продаже. Он должен досконально изучить финансовое состояние предприятия, провести его оценку, все виды аудита", - подчеркнул Саенко.

В Кабмине напомнили, что Фонд государственного имущества отобрал инвестиционных советников для подготовки к продаже 11 из 23 объектов из списка "большой" приватизации на 2018 год. В частности, государство наняло советников с самой высокой репутацией, в том числе White & Case, E & Y, KPMG, BDO, Baker McKenzie.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Канцлер Германи Ангела Меркель, которая уже 18 лет возглавляет партию Христианско-демократический союз, решила дать возможность другим людям взять на себя ответственность.