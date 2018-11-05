08:22 05.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100207144:di

За украинской приватизацией будут присматривать немецкие эксперты

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель

За украинской приватизацией будут присматривать немецкие эксперты

Об этом заявил министр Кабмина Александр Саенко.

В ходе беседы чиновники договорились о наличии отдельного эксперта от Германии, который будет работать с рабочей группой по вопросам приватизации.

Также было отмечено, что украинское государство впервые основательно подошла к процессу подготовки к приватизации крупных объектов.

“Мы ставим консультантов (инвестиционных советников) для подготовки каждого предприятия к продаже. Он должен досконально изучить финансовое состояние предприятия, провести его оценку, все виды аудита", - подчеркнул Саенко.

В Кабмине напомнили, что Фонд государственного имущества отобрал инвестиционных советников для подготовки к продаже 11 из 23 объектов из списка "большой" приватизации на 2018 год. В частности, государство наняло советников с самой высокой репутацией, в том числе White & Case, E & Y, KPMG, BDO, Baker McKenzie.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Канцлер Германи Ангела Меркель, которая уже 18 лет возглавляет партию Христианско-демократический союз, решила дать возможность другим людям взять на себя ответственность.


Поделиться
Читайте также:

  • Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что к осени следующего года в Украине будет проведена стопроцентная монетизация субсидий.

  • Визит Меркель в Киев еще раз подчеркнул: Германия стоит на стороне Украины, пишет западная пресса. Прочность позиции Запада по отношению к вмешательству в дела Украины основывалась "на пробивной силе Меркель". Кто будет возражать Путину, когда Меркель уйдет? - размышляет мэр Киева Виталий Кличко. Frankfurter Rundschau считает Меркель столь же "бессильной", как и Порошенко: во время ее визита Кремль демонстративно ввел санкции против Украины, показав, на чьей стороне перевес.

  • Фонд государственного имущества Украины отказался от решения приватизировать "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию".
 
В воскресенье на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо ранены В Израиле взорвался автомобиль, погибли два человека Санкции США против Ирана вступили в силу В Багдаде произошла серия взрывов, восемь человек погибли
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив