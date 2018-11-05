08:38 05.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине закрыли два банка

Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии у банка «Центр» и VS Банка.

В Украине закрыли два банка

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отозвали банковские лицензии и генеральные лицензии на осуществление валютных операций данных банков.

“Соответствующие решения связанные с реорганизацией путем присоединения банка “Центр ”к МТБ Банкe и VS Банка к ТАСкомбанку по упрощенной процедуре”, - подчеркнули в ведоместве.

Разрешение на присоединение банка “Центр” к МТБ Банку было получено 10 августа 2018, а разрешение на реорганизацию VS Банка - 10 июля.

К слову, ранее VS банк был “дочкой” Сбербанка России в Украине. В декабре 2017 года Сбербанк вышел из капитала украинского VS банка. Прямым покупателем выступила кипрская компания Bailican Limited.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в октябре текущего года сальдо операций Национального банка Украины с валютой на межбанковском рынке было положительным.


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