15:54 05.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине упали цены на бензин

В Украине ряд сетей АЗС с второго по пятое ноября снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,2-1 грн за литр.

В Украине упали цены на бензин

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Как отмечается, в сети АЗС SOCAR стоимость бензинов снизилась на 50 коп./л, до А-92 - 33,49 грн/л, и  А-95 - 34,49 грн/л. На заправках Glusco в Киеве бензины подешевели на 20 коп./л, до А-92 - 32,25 грн/л,  А-95 - 33,25 грн/л. Столичный оператор KLO снизил цены на А-92 и А-95, до 31,99 грн/л, и 32,49 грн/л, соответственно.

На АЗС БРСМ-Нафта цены снизились еще на 20 коп./л, до: А-92 - 29,49 грн/л, А-95 - 29,79 грн/л, А-95 Премиум - 31,19 грн/л, ДТ - 30,99 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 5 ноября 2018 года средние цены на заправках в Украине снизились до следующего уровня: А-92 - 31,55 грн/л, А-95 - 32,66 грн/л, А-95 Премиум - 33,77 грн/л, ДТ - 32,30 грн/л.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 17-70 коп./л.


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