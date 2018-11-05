В США планируют расширить санкций против Ирана

Соединенные Штаты Америки планируют ввести новые санкции. Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, будут предприняты дополнительные меры и, что более важно, мы будем очень жестко действовать при применении тех санкций, которые уже введены.

Напомним, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Как сообщал УРА-Информ, санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

При этом Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Китай, Индия и Южная Корея временно выводятся из-под санкций.