В Румынии планирует в 2024 году перейти на евро

По мнению ведомства, только к 2024 году страна планирует вступить в еврозону. Как сообщает Мediafax, об этом накануне в воскресенье, 4 ноября, заявил министр финансов страны Еуджен Теодорович.

По его словам, поэтапный календарь подготовки вступления Румынии в еврозону будет представлен в декабре этого года.

Напомним, в начале марта текущего года правящая Социал-демократическая партия страны во главе с лидером Ливиа Драгнеа утвердила конвенцию присоединения Румынии к еврозоне.

В том же месяце была создана Национальная комиссия по принятию плана принятия европейской валюты.

Как сообщал УРА-Информ, на сегодняшний день 19 из 28 восьми стран-членов ЕС приняли евро.