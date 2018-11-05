10:59 05.11.2018 | Экономика | Новости
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В Румынии планирует в 2024 году перейти на евро

В Министерстве финансов Румынии считают, что европейская валюта начнет хождение в стране только через шесть лет.

В Румынии планирует в 2024 году перейти на евро

По мнению ведомства, только к 2024 году страна планирует вступить в еврозону. Как сообщает Мediafax, об этом накануне в воскресенье, 4 ноября, заявил министр финансов страны Еуджен Теодорович.

По его словам, поэтапный календарь подготовки вступления Румынии в еврозону будет представлен в декабре этого года.

Напомним, в начале марта текущего года правящая Социал-демократическая партия страны во главе с лидером Ливиа Драгнеа утвердила конвенцию присоединения Румынии к еврозоне.

В том же месяце была создана Национальная комиссия по принятию плана принятия европейской валюты.

Как сообщал УРА-Информ, на сегодняшний день 19 из 28 восьми стран-членов ЕС приняли евро.


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