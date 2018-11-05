22:15 05.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минсоцполитики пояснили механизм субсидий после подорожания газа

Украинцы, которые получают субсидию, будут платить столько же, как и в прошлом году.

В Минсоцполитики пояснили механизм субсидий после подорожания газа

Ее выплата зависит от двух факторов - размера тарифа и от доходов граждан. В понедельник, 5 ноября, Министерство социальной политики Украины пояснило, как будут начисляться субсидии после подорожания газа.

По данным пресс-службы ведомства, если доходы граждан не меняются, а тариф растет, то сумма средств, которую человек платит за отопление, не меняется, а рост тарифа компенсируется увеличением субсидии.

То есть сумма, которую платит государство за человека, возрастает по мере роста тарифов, а для человека остается без изменений, - пояснили в ведомстве, добавив, что таким образом,

получатели субсидий не почувствуют колебаний цены на газ, поскольку их доля оплаты останется неизменной, отметили в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 гривен за кубический метр.


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