В Минсоцполитики пояснили механизм субсидий после подорожания газа

Ее выплата зависит от двух факторов - размера тарифа и от доходов граждан. В понедельник, 5 ноября, Министерство социальной политики Украины пояснило, как будут начисляться субсидии после подорожания газа.

По данным пресс-службы ведомства, если доходы граждан не меняются, а тариф растет, то сумма средств, которую человек платит за отопление, не меняется, а рост тарифа компенсируется увеличением субсидии.

То есть сумма, которую платит государство за человека, возрастает по мере роста тарифов, а для человека остается без изменений, - пояснили в ведомстве, добавив, что таким образом,

получатели субсидий не почувствуют колебаний цены на газ, поскольку их доля оплаты останется неизменной, отметили в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 гривен за кубический метр.