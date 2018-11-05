09:58 05.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина уменьшила суточную закачку газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 3 ноября увеличился до 17,179 миллиардов кубических метров.

Украина уменьшила суточную закачку газа

Только за последние сутки в ПХГ Украины было закачано 5,88 миллионов кубометров, тогда как днем ранее было закачано 14,83 миллионов. При этом, как сообщает в понедельник утром, 5 ноября, "Укртрансгаз", в течение суток было отобрано 0,63 миллионов кубометров газа.

В то же время в Украину за сутки поступило из Словакии - 19,07 миллионов кубометров газа, из Венгрии - 12,04 миллионов, а из Польши - 3,90 миллионов. Таким образом, на сегодняшний день украинские ПХГ заполнены на 55%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 ноября в Украине цена газа для населения повышена на 23,5% - до 8550 гривен за тысячу кубических метров.


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