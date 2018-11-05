Укрпошта ввела новый тариф для посылок из Узбекистана

Соответствующая информация уже опубликована на сайте Укрпошты.

Согласно данному нововведению, с 1 ноября для предпринимателей стоимость доставки посылки или мелкого пакета консигнации в Узбекистан снижена на 50% при условии заключения договора между юридическим лицом и "Укрпоштой".

"Сейчас это достаточно перспективный рынок е-commerce, который за последний год вырос на 15%. Здесь высокий беспошлинный лимит товаров, ввозимых в почтовых отправлениях – 100 долларов" – подчеркнул первый заместитель генерального директора "Укрпошты" Александр Перцовский.

Кроме Узбекистана, специальные тарифы также действуют для отправлений в Азербайджан, Казахстан, Молдову, Грузию, Беларусь, Литву и Латвию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Укрпошта за три квартала 2018 года увеличила чистый доход от реализации продукции по основным направлениям деятельности на 27,6%.