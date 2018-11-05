13:04 05.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Укрпошта ввела новый тариф для посылок из Узбекистана

ПАТ "Укрпошта" договорилась с оператором национальной почтовой сети Узбекистана "Узбекистон почтаси" о специальном тарифе на пересылку отправлений.

Укрпошта ввела новый тариф для посылок из Узбекистана

Соответствующая информация уже опубликована на сайте Укрпошты.

Согласно данному нововведению, с 1 ноября для предпринимателей стоимость доставки посылки или мелкого пакета консигнации в Узбекистан снижена на 50% при условии заключения договора между юридическим лицом и "Укрпоштой".

"Сейчас это достаточно перспективный рынок е-commerce, который за последний год вырос на 15%. Здесь высокий беспошлинный лимит товаров, ввозимых в почтовых отправлениях – 100 долларов" – подчеркнул первый заместитель генерального директора "Укрпошты" Александр Перцовский.

Кроме Узбекистана, специальные тарифы также действуют для отправлений в Азербайджан, Казахстан, Молдову, Грузию, Беларусь, Литву и Латвию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  Укрпошта  за три квартала 2018 года увеличила чистый доход от реализации продукции по основным направлениям деятельности на 27,6%.


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