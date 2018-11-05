12:59 05.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и Казахстан увеличили товарооборот

Товарооборот между Украиной и Казахстаном за 8 месяцев текущего года составил 526,76 млн долларов, что на 15,7% больше аналогичного периода 2017 года.

Украина и Казахстан увеличили товарооборот

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития на своей странице в Twitter.

Сейчас министр экономического развития и торговли Степан Кубив находится в Китае в рамках Международного форума Hongqiao. В ходе форума министру удалось встретиться с делегацией из Казахстана, где обсудили развитие торговли между странами, а также будущие перспективы ведения общего бизнеса.

К слову, Украина и Казахстан укрепляют отношения не только в экономической, но и политической сферах. Ранее страны подписали два действительно важных документа, которые позволят более эффективно сотрудничать правоохранительным органам  и обеспечить исполнение судебных решений. А именно:

- Договор между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции;

- Договор между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Казахстан является главным покупателем украинского шоколада среди постсоветских стран. 


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