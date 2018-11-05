США введут санкции против более 600 лиц Ирана, - Помпео

Речь идет о финансовых ограничениях. Об этом в воскресенье, 4 ноября, в интервью телеканалу Fox News заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, санкции возобновят свое действие в понедельник. Это будут не только нефтяные, но и финансовые, будут иметь эффект, который приведет к изменению поведения иранского режима. Это наши ожидания. Это и есть цель политики президента Трампа, - заявил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что власти США, как и раньше, открыты для заключения нового широкого соглашения с Ираном и призвал власти Тегерана сделать "четкий выбор".

Как сообщал УРА-Информ, США восстановят все санкции против Ирана с 5 ноября. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и глава Министерства финансов США Стивен Мнучин официально объявила в пятницу о восстановлении всех санкций против Ирана с 5 ноября.