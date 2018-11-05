Нацбанк разрешил открывать банковские счета дистанционно

Как сообщила пресс-служба регулятора, для этого внедряется механизм удаленной идентификации клиентов банков через Систему BankID Национального банка Украины. Этот механизм предполагает, что впервые идентификация физического лица должна проводиться в его присутствии одним из банков-участников системы, и уже после этого это физическое лицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к Системе BankID НБУ.

В дальнейшем идентификация будет проводиться дистанционно. Это, по мнению НБУ, даст возможность клиентам банков дистанционно открывать счета без необходимости посещать отделение банка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2018 года ставки по гривневым кредитам банков для предприятий повысились на 1,9 процентных пунктов до 19,8% годовых, для домашних хозяйств на 0,3 процентных пунктов до 32,1% годовых.