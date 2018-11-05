Лавров подсчитал, что ЕС потеряет сто миллиардов евро от санкций против России

На сегодняшний день убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций оцениваются в сумму более чем в сто миллиардов евро. Такую цифру в понедельник, 5 ноября, в интервью испанской газете El Pais озвучил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Он также заверил, что цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные, но он знает, что речь идет о сумме, значительно превышающей сто миллиардов.

При этом Лавров уверен, что санкции европейских стран против Россия были введены по прямой указке Соединенных Штатов, но сами американцы при этом убытков не несут.

Вместе стем Лавров считает, что "мифическая "российская угроза" навязывается европейцам, по большей части, извне", а "объективно санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Евросоюзе идет обсуждение введения новых санкций против России из-за кибератак. Об этом заявила федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайссль.

Также в октябре Европарламент принял резолюцию, которой призывает усилить санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском море.