23:27 05.11.2018 | Экономика | Новости
100207212:Polishuk

Лавров подсчитал, что ЕС потеряет сто миллиардов евро от санкций против России

Москва готова отменить свои санкции против Европейского союза, однако первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС.

Лавров подсчитал, что ЕС потеряет сто миллиардов евро от санкций против России

На сегодняшний день убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций оцениваются в сумму более чем в сто миллиардов евро. Такую цифру в понедельник, 5 ноября, в интервью испанской газете El Pais озвучил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Он также заверил, что цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные, но он знает, что речь идет о сумме, значительно превышающей сто миллиардов.

При этом Лавров уверен, что санкции европейских стран против Россия были введены по прямой указке Соединенных Штатов, но сами американцы при этом убытков не несут.

Вместе стем Лавров считает, что "мифическая "российская угроза" навязывается европейцам, по большей части, извне", а "объективно санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Евросоюзе идет обсуждение введения новых санкций против России из-за кибератак. Об этом заявила федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайссль.

Также в октябре Европарламент принял резолюцию, которой призывает усилить санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском море.


Поделиться
Читайте также:
 
Умер известный украинский хореограф Трамп засомневался по поводу встречи с Путиным в Париже ЕС ожидает решительных действий в деле Гандзюк В Украине количество официально трудоустроенных выросло на 150 тысяч человек, - Гройсман
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив