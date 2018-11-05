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Кабмин продлил срок работы над проектом бюджета

Кабинет министров Украины принял решение продлить работы над бюджетными выводами Верховной рады.

Кабмин продлил срок работы над проектом бюджета

Как сообщила в понедельник, 5 ноября, пресс-служба Министерства финансов, Кабинет министров подаст ко второму чтению проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год" после рассмотрения Комитетом Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты, принятого Кабинетом министров Украины 31 октября и поданного на рассмотрение Верховной рады Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2019 год в первом чтении и бюджетные выводы 18 октября. Правительству было поручено подготовить проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 ко второму чтению в соответствии с бюджетных выводов и подать его на рассмотрение Верховной Рады Украины в двухнедельный срок.

Как сообщал УРА-Информ, 14 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2019 год. А уже 21 сентября правительство представило бюджет на 2019 год в Верховной раде.


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