Кабмин предложил снизить стоимость безналоговых посылок до 100 евро

Кабинет министров Украины предложил парламенту снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".
Соответствующим документом предлагается облагать ввоз в украинское государство товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро.
В частности, их планируется обязать осуществлять начисление и уплату налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в бюджет при ввозе на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
"Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость облагаются товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро", – сказано в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины отменила указ президента от 10 июля 1998 года, которым устанавливалось ограничение минимальных размеров оплаты за услуги частных нотариусов.