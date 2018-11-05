Кабмин предложил снизить стоимость безналоговых посылок до 100 евро

Соответствующим документом предлагается облагать ввоз в украинское государство товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро.

В частности, их планируется обязать осуществлять начисление и уплату налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в бюджет при ввозе на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

"Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость облагаются товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро", – сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины отменила указ президента от 10 июля 1998 года, которым устанавливалось ограничение минимальных размеров оплаты за услуги частных нотариусов.