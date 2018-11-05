Госбюджет на следующий год будет принят в конце ноября, - Парубий

Парламент сможет проголосовать бюджет в конце ноября. Такое мнение в понедельник, 5 ноября, во время заседания согласительного совета высказал председатель Верховной рады Андрей Парубий.

О также высказал мнение, что депутаты смогут в этом году выйти на принятие бюджета быстрее, сем в прошлом году.

Напомним, Кабинет министров принял решение о продлении работы над бюджетными выводами Верховной рады. В Минфине отметили, что Кабмин подаст ко второму чтению проект бюджета-2019 после рассмотрения комитетом ВР по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты, который был одобрен правительством 31 октября и подан на рассмотрение парламента.

Как сообщал УРА-Информ, Рада одобрила проект закона о госбюджете на 2019 год за основу 18 октября. Правительству было поручено подготовить проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами и подать его на рассмотрение Рады в двухнедельный срок.