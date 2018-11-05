12:32 05.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100207170:Polishuk

Госбюджет на следующий год будет принят в конце ноября, - Парубий

В этом году парламент может принять проект государственного бюджета на 2019 год раньше, чем в предыдущие годы.

Госбюджет на следующий год будет принят в конце ноября, - Парубий

Парламент сможет проголосовать бюджет в конце ноября. Такое мнение в понедельник, 5 ноября, во время заседания согласительного совета высказал председатель Верховной рады Андрей Парубий.

О также высказал мнение, что депутаты смогут в этом году выйти на принятие бюджета быстрее, сем в прошлом году.

Напомним, Кабинет министров принял решение о продлении работы над бюджетными выводами Верховной рады. В Минфине отметили, что Кабмин подаст ко второму чтению проект бюджета-2019 после рассмотрения комитетом ВР по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты, который был одобрен правительством 31 октября и подан на рассмотрение парламента.

Как сообщал УРА-Информ, Рада одобрила проект закона о госбюджете на 2019 год за основу 18 октября. Правительству было поручено подготовить проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами и подать его на рассмотрение Рады в двухнедельный срок.


Поделиться
Читайте также:
 
Доллар на наличном рынке потерял три копейки Стало известно, когда откроют терминал F в Борисполе Самые удачливые знаки зодиака В Украине увеличат штрафы за экологию
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив