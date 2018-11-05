Fitch присвоило предварительный рейтинг евробондам "Нафтогаза"

Как сказано в публикации агентства, аналитики ожидают, что окончательный рейтинг евробондов также, скорее всего, будет находиться на уровне "В-". В сообщении также отмечается, что государство по-прежнему гарантирует значительную часть долга "Нафтогаза", а по состоянию на 30 июня 2018 года такие гарантии покрывали 25% валового долга компании.

Кроме того, в 2012-2015 годах правительство оказало непосредственную поддержку "Нафтогазу" на сумму около 141 миллиардов гривен.

Аналитики агентства также напоминают о решении Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза", которое позволяет не учитывать спор с "Газпромом" в качестве рисков. Однако Fitch консервативно не учитывают в своих прогнозах выплату 2,6 миллиардов долларов в пользу "Нафтогаза", поскольку ее сроки неясны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце октября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом. Рейтинговое действие последовало за выпуском евробондов на два миллиарда долларов.