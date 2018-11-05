Доллар на наличном рынке потерял три копейки

Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,16 гривен, а евро можно купить по 32,28 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,25 - 28,13, продажи 28,06 - 29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,96, продажи - 28,16 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,20 - 32,10, продажи 32,05 - 33,13 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,82, продажи - 32,28 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,22, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90, продажи 4,31 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины 2 ноября 2018 года наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на пять копеек. Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, в пятницу доллар продавался по 28,19 гривен, а евро можно было купить по 32,32 гривен.