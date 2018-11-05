Депутатам предлагают отменить повышение зарплат судьям

Соответствующий законопроект 1 ноября зарегистрировала в парламенте. Документ в понедельник, 5 ноября, опубликован на сайте Рады. Он, в частности, предусматривает исключить из Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" норму, согласно которой с 1 января 2019 года должностные оклады для судьи местного суда будут рассчитываться в размере 25 прожиточных минимумов и для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.

Таким образом, если законопроект будет принят, размер должностных окладов составит для судьи местного суда 20 прожиточных минимумов и для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

При этом в пояснительной записке к документу сказано, что реализация законопроекта позволит сэкономить 2,8 миллиардов гривен, которые можно будет направить на социальные нужны, развития регионов и укрепления обороноспособности страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, судьи Высшего антикоррупционного суда будут получать заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч гривен ежемесячно. При этом размер должностных окладов и размер судейского вознаграждения в ВАКС определен в законе "О судоустройстве и статусе судей".