От размещения еврооблигаций Украина получила два миллиарда долларов

Общая сумма вырученных денег составила два миллиарда долларов. Как сообщает пресс-служба украинского финансового ведомства, были размещены пятилетние облигации на 750 миллионов долларов со сроком погашения 1 февраля 2024 года и на 1,250 миллиардов долларов со сроком погашения 1 ноября 2028 года. Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

В Минфине также пояснили, что пятилетние облигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами. При этом доля хедж-фондов составила 12%, а доля страховых и пенсионных фондов составила 4% от инвестиций, тогда как доля банков составила 2%.

Структура инвесторов на десятилетние еврооблигации составила: фонды, управляющие активами - 79%, хедж-фонды - 13%, страховые и пенсионные фонды - 5% и банки - 3%.

Ведомство также погасило краткосрочные дисконтные долговые ценные бумаги, которые были выпущены 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 миллионов долларов. Остальная часть средств от размещения новых выпусков еврооблигаций была перечислена на счета Государственной казначейской службы Украины и будет использована для финансирования государственного бюджета, - заверили а Минфине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 октября Министерство финансов объявило о выпуск еврооблигаций: пятилетних на сумму 750 миллионов долларов и десятилетних на 1,250 миллиардов долларов. На пятилетние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, на 10-летние - 9,750%.