10:18 03.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ будет помогать Украине составлять программу бюджета на 2019 год

В это воскресенье, 4 ноября Киев ожидает визита команды экспертов Международного валютного фонда. Об этом передает пресс-служба финведомства. 

МВФ будет помогать Украине составлять программу бюджета на 2019 год

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман и его команда займутся мониторингом и подготовкой списка рекомендаций по формированию украинского бюджета на 2019 год. 

Кроме того, Люнгман планирует встретиться с спикером ВРУ Андреем Парубием, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром по вопросам экономического развития Степаном Кубивым.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонд", - говорится в официальном уведомлении МВФ. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международный валютный фонд и украинские власти договорились о новой 14-месячной программе Stand-By (SBA). 


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