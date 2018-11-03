МВФ будет помогать Украине составлять программу бюджета на 2019 год

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман и его команда займутся мониторингом и подготовкой списка рекомендаций по формированию украинского бюджета на 2019 год.

Кроме того, Люнгман планирует встретиться с спикером ВРУ Андреем Парубием, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром по вопросам экономического развития Степаном Кубивым.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонд", - говорится в официальном уведомлении МВФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международный валютный фонд и украинские власти договорились о новой 14-месячной программе Stand-By (SBA).