ВВП Украины в третьем квартале будет на уровне 3,1% - НБУ

По оценкам регулятора темпы роста реального ВВП несколько замедлились на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики. Как сказано "Инфляционном отчете" НБУ за октябрь 2018 года, опубликованном в пятницу, 2 ноября, на сайте Центробанка, на показатели ВВП влияет то, что рост сельского хозяйства в третьем квартале замедлился. Это было связано как с ранним началом сбора урожая, так и с низкой урожайностью ранних зерновых. Дополнительным фактором было также дальнейшее сокращение отдельных показателей отрасли животноводства.

Рост ВВП также сдерживало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, транспортно-логистические проблемы и ремонты на нескольких крупных предприятиях ГМК, что отразилось на уменьшении загруженности металлургических предприятий. Ощутимо замедлились темпы роста химической промышленности (в частности, из-за исчерпания эффекта низкой базы сравнения прошлого года). В целом по результатам III квартала 2018 года рост промышленности замедлился, отметили в НБУ.

Вместе с тем дальнейший рост экономики Украины поддерживался внутренним спросом. Основными факторами роста потребления остались увеличение доходов домохозяйств за счет заработных плат, пенсий и переводов трудовых мигрантов в Украину. В то же время второй квартал подряд продолжалось ухудшение деловых ожиданий предприятий, что обусловило более низкие темпы роста инвестиций. Превышение темпов роста импорта над темпами роста экспорта обусловило увеличение отрицательного вклада чистого экспорта в динамику реального ВВП, - говорится в отчете НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины уверен, что к концу 2020 год инфляция в стране войдет в пределы целевого диапазона и достигнет среднесрочной цели 5,0%. При этом по мнению регулятора, главным фактором такого замедления станут жесткие монетарные условия, которые сложились в результате ряда предыдущих повышений учетной ставки.