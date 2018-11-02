07:59 02.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украину едет министр энергетики США Рик Перри

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри на следующей неделе посетит Украину и Польшу.

В Украину едет министр энергетики США Рик Перри

Во время своей поездки он планирует встретится с различными экспертами, включая сферу ядерной энергетики и кибербезопасности. Как сообщается в пресс-релизе, распространенном в пятницу утром, 2 ноября, министерством энергетики США, поездка министра пройдет в рамках реализации усилий президента Дональда Трампа по привлечению Украины и Польши к поиску альтернатив покупке угля и природного газа из России.

При этом накануне Перри отметил, что в последние годы Киев и многие страны Восточной Европы зависели от России и полагались на нее в обеспечении отопления. Сейчас это меняется.

США могут предложить Украине альтернативу, мы рады сообщить, что так и поступим, - добавил министр.

В министерстве также отметили, что после Украины Перри посетит Венгрию и Чехию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "жестких" санкций против Венесуэлы. По его мнению, золотой сектор Венесуэлы использовался как бастион для финансирования незаконной деятельности, пополнения казны и поддержки криминальных группировок. Он является ключевым источником дохода для режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который находится в полной зависимости от "коррупционных" соглашений.


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