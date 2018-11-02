12:33 02.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине появится единая система авиационной безопасности

Правительство перераспределило некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные Министерству внутренних дел Украины на 2018 год.

В Украине появится единая система авиационной безопасности

Соответствующие заявление опубликовано на сайте Кабмина.

Распоряжением выделены 360 миллионов гривен на создание единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине. В этом Украине поможет Французская Республика. Между правительствами уже подписано соглашение.

Также перераспределение не  позволит не допустить возникновение задолженности по выплате денежного обеспечения военнослужащим Национальной академии Национальной гвардии Украины. Так, на подготовку кадров для Национальной гвардии выделили ещё 12 миллионов гривен, из которых оплата труда – 9 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Париже  в аэропорту Руасси - Шарль де Голль столкнулись два пассажирских самолета


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