В октябре Нацбанк купил на межбанке 200 миллионов долларов

Оно составило почти 200 миллионов долларов. При этом с начала года сальдо составило 800 миллионов долларов.

Как сообщили в Нацбанке, в октябре ситуация на валютном рынке улучшилась. Это произошло из-за снижения ажиотажного спроса на валюту как на межбанковском, так и наличном рынке. Одновременно увеличились предложения валюты со стороны клиентов банков, прежде всего предприятий АПК, и населения.

Весомыми факторами были также улучшение рыночных настроений на фоне прогресса в отношениях с МВФ, а также сохранение присутствия НБУ на валютном рынке, что способствовало снижению волатильности курса гривны, - отметили в НБУ.

По данным регулятора, чистые валютные резервы Центробанка в сентябре сократились на 596 миллионов долларов, а с начала года - на 418 миллионов долларов до 6,25 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 74,2 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных колебаний. Из них 34,1 миллионо было продано через интервенции по выбору лучшей цены и 40,1 миллионов - через аукцион.