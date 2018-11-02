10:59 02.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В октябре Нацбанк купил на межбанке 200 миллионов долларов

В октябре текущего года сальдо операций Национального банка Украины с валютой на межбанковском рынке было положительным.

В октябре Нацбанк купил на межбанке 200 миллионов долларов

Оно составило почти 200 миллионов долларов. При этом с начала года сальдо составило 800 миллионов долларов.

Как сообщили в Нацбанке, в октябре ситуация на валютном рынке улучшилась. Это произошло из-за снижения ажиотажного спроса на валюту как на межбанковском, так и наличном рынке. Одновременно увеличились предложения валюты со стороны клиентов банков, прежде всего предприятий АПК, и населения.

Весомыми факторами были также улучшение рыночных настроений на фоне прогресса в отношениях с МВФ, а также сохранение присутствия НБУ на валютном рынке, что способствовало снижению волатильности курса гривны, - отметили в НБУ.

По данным регулятора, чистые валютные резервы Центробанка в сентябре сократились на 596 миллионов долларов, а с начала года - на 418 миллионов долларов до 6,25 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал  УРА-Информ, в сентябре Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 74,2 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных колебаний. Из них 34,1 миллионо было продано через интервенции по выбору лучшей цены и 40,1 миллионов - через аукцион.


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