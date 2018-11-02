08:35 02.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украину посетит глава Минэнергетики США

На следующей неделе запланирован визит в Украину и Польшу главы энергетического ведомства США Рика Перри. 

Украину посетит глава Минэнергетики США

Об этом сообщают международные издание.

Высокопоставленный чиновник в рамках своей поездки проведет встречу с должностными лицами, которые занимаются вопросами экспорта угля и сжиженного природного газа, ядерной энергетики и кибербезопасности.

Также добавили, что Перри также намерен посетить Венгрию и Чехию.

К слову, вчера в Киев прибыла немецкий канцлер Ангела Меркель. В ходе визита она озвучила свое мнение по поводу новых цен на газ в Украине, "достаточно высоких" требованиях МВФ к Киеву. Кроме того, она поделилась своим "менее критичным" отношением к Северному потоку-2.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что Федеративная Республика Германии является крупнейшим донором гуманитарной помощи для украинского государства.


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