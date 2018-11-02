Трамп ввел санкции против Венесуэлы

Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, золотой сектор Венесуэлы использовался как бастион для финансирования незаконной деятельности, пополнения казны и поддержки криминальных группировок. Он является ключевым источником дохода для режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который находится в полной зависимости от "коррупционных" соглашений.

"Тройка тирании в этом полушарии не будет длиться вечно ... Как и все репрессивные режимы и идеологии, они идут навстречу своей гибели", - подчеркнул Болтон, имея в виду Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

Ранее США ввели санкции против девяти физических и юридических лиц Венесуэлы. В черный список внесли шесть граждан Венесуэлы, в том числе жену президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силию Флорес.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", власти Венесуэлы задержали крупную партию наркоторговцев, которые пытались переправить кокаин в Западную Европу.