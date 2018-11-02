03:03 02.11.2018 | Политика | Новости
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Трамп ввел санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "жестких" санкций против Венесуэлы.

Трамп ввел санкции против Венесуэлы

Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, золотой сектор Венесуэлы использовался как бастион для финансирования незаконной деятельности, пополнения казны и поддержки криминальных группировок. Он является ключевым источником дохода для режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который находится в полной зависимости от "коррупционных" соглашений.

"Тройка тирании в этом полушарии не будет длиться вечно ... Как и все репрессивные режимы и идеологии, они идут навстречу своей гибели", - подчеркнул Болтон, имея в виду Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

Ранее США ввели санкции против девяти физических и юридических лиц Венесуэлы. В черный список внесли шесть граждан Венесуэлы, в том числе жену президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силию Флорес.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", власти Венесуэлы задержали крупную партию наркоторговцев, которые пытались переправить кокаин в Западную Европу. 


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