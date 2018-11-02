Российские санкции не повлияют на крупнейшего украинского медиамагната StarLightMedia

Об этом сообщила директор по корпоративным коммуникациям медиагруппы Елена Плахова.

Она уверена, что внесение компании в список санкций РФ никак не повлияет на ежедневную деятельность, принятые н решения и не изменит нашего стратегического видения и планов на будущее. У компании нет средств, ценных бумаг, имущества и активов в России.

Также по словам директора, медиагруппа продолжит работать и сконцентрируется на развитии и производстве своих продуктов, проектов и передач.

"Мы живем и работаем в Украине, мы идем и будем идти вперед с нашей страной", - отметила она.

Напомним, как сообщал "УРА-Инфом", Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.