11:59 02.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ прогнозирует замедление миграции украинцев в Польшу

В дальнейшем интенсивность трудовой миграции из Украины в Польшу будет снижаться.

НБУ прогнозирует замедление миграции украинцев в Польшу

Это связано с замедлением экономического роста в Польше. По прогнозу Международного валютного рынка рост ВВП Польши замедлится до 3,5% в 2019 году и 2,8% в среднесрочной перспективе.

Такие данные размещены в "Инфляционном отчете" Национальной банка Украины за октябрь текущего года, опубликованного в пятницу, 2 ноября. При этом в НБУ напомнили, что такому замедлению будут способствовать снижение темпов создания новых рабочих мест и роста занятости, на которые указывают последние опросы польских предприятий, а также сдержанная заинтересованность польских работодателей в привлечении на открытые вакансии работников из Украины.

В то же время, по мнению регулятора, риск усиления миграционных процессов будет оставаться высоким, поскольку, в связи с безвизовым режимом украинцы ищут работу в других странах.

Напомним, издание Rzecz Pospolita отметило, что Польше грозит экономический кризис в случае массового оттока украинских трудовых мигрантов в Германии. По данным издания, сейчас в Польше официально работают 569 тысяч иностранцев, подавляющее большинство из которых украинцы, однако если Германия с нового года откроет свой рынок для иностранцев, большинство украинцев, которые работают сегодня в Польше, могут переехать дальше на запад, где зарплаты в три раза выше польских.

Как сообщал УРА-Информ, данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2018 года составил 2,819 миллиардов долларов, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


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