Нацбанк на пятницу опустил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на пятиницу, 2 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2815,7863 грн;
100 евро - 3208,0253 грн.
При этом регулятор установил на 2 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1100.851159;
Серебро - 13.040792;
Платина - 755.778582;
Палладий - 978.172732.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 1 ноября, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2816,4437 грн;
100 евро - 3202,8598 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.
Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.