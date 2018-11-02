Нацбанк на пятницу опустил курс гривны

100 долл - 2815,7863 грн;

100 евро - 3208,0253 грн.

При этом регулятор установил на 2 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1100.851159;

Серебро - 13.040792;

Платина - 755.778582;

Палладий - 978.172732.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 1 ноября, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2816,4437 грн;

100 евро - 3202,8598 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.

Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.