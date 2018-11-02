11:15 02.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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К концу 2020 года инфляция в Украине снизится до 5% - НБУ

Национальный банк Украины уверен, что к концу 2020 года инфляция в стране войдет в пределы целевого диапазона и достигнет среднесрочной цели 5,0%.

К концу 2020 года инфляция в Украине снизится до 5% - НБУ

При этом по мнению регулятора, главным фактором такого замедления станут жесткие монетарные условия, которые сложились в результате ряда предыдущих повышений учетной ставки. Как сказано в "Инфляционном отчете" НБУ за октябрь 2018 года, опубликованном в пятницу, 2 ноября, на потребительской инфляции также будут влиять такие факторы, как

расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавний стремительный рост цен на нефть. В результате инфляция будет оставаться на уровне, превышающем целевой диапазон дольше, чем ожидалось ранее, - пояснили в НБУ, напомнив, что в июле Национальный банк прогнозировал вхождения инфляции в целевой диапазон в конце 2019 года, но сейчас ожидается, что на конец следующего года инфляция снизится до 6,3%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в сентябре 2018 года по сравнению с августом выросли на 1,9%. По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 5,6%.


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